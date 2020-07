Das ändert sich im Juli

Um die Verbraucher nach dem Corona-Lockdown wieder in die Geschäfte zu locken, sinkt für sechs Monate die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent. Der ermäßigte Steuersatz, der auf viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs erhoben wird, geht bis Jahresende von 7 auf 5 Prozent zurück.

Die Altersbezüge gehen kräftig nach oben: In den ostdeutschen Bundesländern steigen die Renten zum 1. Juli um 4,2 Prozent, in Westdeutschland gibt es ein Plus von 3,45 Prozent. Die sogenannte Standardrente steigt damit auf 1495,35 Euro im Osten sowie auf 1538,55 Euro im Westen.