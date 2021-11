Adventskalender selber machen und befüllen: Schöne Last-Minute-Ideen

Viele Weihnachtsfans fiebern seit Wochen auf diesen Tag hin. Am 1. Dezember können sie endlich das erste Türchen an ihrem Adventskalender öffnen. Das kann einer der zahlreichen schönen klassischen Kalender mit Schokolade oder bunten Überraschungen sein, die es im Handel oder online gibt. Etwas persönlicher sind aber Adventskalender, die Eltern, Freunde und Partner für ihre Lieben selbst basteln und befüllen. Dafür bleibt nicht mehr so viel Zeit. Mit unseren Tipps klappt das aber auch Last Minute.