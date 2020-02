Unglaublich: So hast du Adele noch nie gesehen!

Die Pop-Diva ist kaum wiederzuerkennen: In den vergangenen Monaten soll Adele ungefähr 50 Kilogramm an Gewicht verloren haben. Auf einer Oscar-Party soll die Britin „fast nicht erkannt“ worden sein. Eine TV-Moderatorin hat auf ihrem Instagram-Account ein Bild von sich und Adele gepostet. Das Foto soll im Chateau Marmont in Los Angeles entstanden sein. Darauf ist Adele in einem Kleid im Leoparden-Look, mit Kreolen und einer Hochsteckfrisur zu sehen.