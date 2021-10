Adele verarbeitet Scheidung in neuem Song

In dem Song verarbeitet sie die Trennung von Simon Konecki im Jahr 2018. Die Scheidung wurde in diesem Jahr abgeschlossen. Im Musikvideo packt Adele ihre Sachen und fährt mit dem Auto davon, um ein neues Leben anzufangen - erst in Schwarz-Weiß, später in Farbe. Auch wenn sich in Adeles Leben in den letzten Jahren so einiges geändert hat, eine Sache ist geblieben: Ihre kraftvolle Stimme, die es immer wieder schafft, uns Gänsehaut zu verleihen.