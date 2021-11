Ein Abend mit Adele: MDR präsentiert das Konzertcomeback

Die gute Nachricht ist, dass man sich in Deutschland nicht mehr lange gedulden muss! Der MDR präsentiert ab dem 21. November das Konzert-Highlight als Deutschlandpremiere in der ARD Mediathek. Am 4. Dezember wird es dann um 23:40 Uhr im Ersten und am 18. Dezember um 21:15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen sein. Eine berührende und musikalische Reise, auf die wir uns freuen können.