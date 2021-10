Ticket-Panne: Deswegen sind Fans sauer auf Adele

Im nächsten Jahr will Adele wieder auf der Bühne stehen, das kündigte sie am Dienstagabend bei Instagram an. Für den 01. und 02. Juli konnten Tickets für ihre Shows in London ergattert werden. Das Problem: Beim Vorverkauf ärgerten sich einige ihrer Fans darüber, dass sie keinen Vortritt bei der Anmeldung bekommen hatten.