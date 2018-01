Die am stärksten betroffenen Autobahnen sind die A3, A5 und A8. Der staureichste Tag 2017 war der 24. Mai. Grund dafür ist der Feiertag Christi Himmelfahrt gewesen. An diesem einen Tag gab insgesamt 10.000 Kilometer Stau in Deutschland.

An diesen Tagen gibt es laut ADAC im Durchschnitt den meisten Stau. Bildrechte: MDR JUMP

Der Klassiker unter den Tipps ist "antizyklisch fahren", also praktisch dann, wenn nicht alle unterwegs sind. Außerdem empfiehlt der ADAC, sich vor der Fahrt Stauprognosen anzuschauen und Ausweichrouten zurecht zu legen. Für die Planung gilt: Freitag ist kein guter Reisetag, da viele Pendler und Wochenendurlauber auf den Autobahnen unterwegs sind. Wollt ihr unbedingt am Freitag oder Samstag los, fahrt am besten nachts oder am späten Nachmittag. Günstige Reisetage sind Dienstag oder Mittwoch, denn statistisch gesehen gibt es an diesen Tag am wenigsten Stau.