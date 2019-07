Erinnerst du dich an diese Kindheitshelden der 80er und 90er?

"Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich..." - Eine Titelmelodie mit Ohrwurm-Garantie. Herman van Veen hat den Text zur Serie "Alfred J. Kwak" geschrieben. Die Serie wurde 1990 erstmals im ZDF gezeigt. Ente Alfred J. Kwak lebt in einem Holzschuh in Großwasserland und will, dass es allen anderen gut geht.

