Neues AC/DC-Album soll schon aufgenommen worden sein

Die Gerüchte zu einem neuen Album kamen schon 2018 auf. Angeblich sollen die vier Mitglieder der „Back in Black"-Original-Besetzung an Aufnahmen aus dem Jahr 2000 gearbeitet haben. Darunter seien auch Aufnahmen des Gitarristen Malcom Young. Schon Anfang des Jahres verriet Dee Snider dem Radiosender Sirius XM was er in einem Gespräch mit Brian Johnson erfahren hat: