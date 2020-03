Ein 65-jähriger Schuljunge: AC/DC-Gitarrist Angus Young hat Geburtstag

In seiner Schuluniform verlor Angus auf der Bühne jede Hemmung. Er sprang beim Gitarrenspielen wild umher und imitierte Chuck Berrys berühmten Duckwalk. Auch das Entblößen seiner Pobacken gehörte zu seiner Show. Selbst als er über ein Gitarrenkabel stolperte und auf den Rücken fiel, hörte Angus nicht auf zu spielen und strampelte dabei wild mit den Beinen. Das kam beim Publikum so gut an, dass er auch diese Einlage fest in sein Programm einbaute. Neben der Uniform mit kurzer Hose, Krawatte und Kappe, gehört auch eine ganz bestimmte Gitarre zu Angus Youngs unverkennbarem Look. Das Modell Gibson SG wählte er wegen seiner teufelsähnlichen Hörner aus. Und wahrlich diabolisch klang der Mix aus Blues, Hardrock und Folk, den Young seiner Stromgitarre entlockte.

Die Erfolgsgeschichte von AC/DC begann als Sänger Bon Scott 1974 zur Band stieß. Mit den Alben „High Voltage“ und „T.N.T.“ eroberten sie Australien. Mit der Folgeplatte „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ knackten sie auch den US-Markt. Der weltweite Durchbruch kam dann 1979 mit dem Album „Highway To Hell“, das sich über 9 1/2 Millionen Mal verkaufte. Sänger Bon Scott liebte aber leider nicht nur den Rock’n’Roll und schnelle Autos, sondern auch das Trinken. Am 19. Februar 1980 erlag der Mann einer Alkoholvergiftung, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die Band war erschüttert. Nach Scotts Beerdigung war es seine Mutter, die AC/DC zu einem Neuanfang überredete. Noch im selben Jahr erschien das trauerfarbene Album „Back In Black“ mit dem neuen Sänger Brian Johnson. Mit über 50 Millionen verkauften Exemplaren ist es das meistverkaufte Album der Musikgeschichte, direkt nach Michael Jacksons „Thriller“. Die Platte erhielt Doppelplatin in Deutschland, 12-fach-Platin in Australien und 22-fach-Platin in den USA.