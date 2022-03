Abnehmen im Schlaf – funktioniert das?

Es ist, wie man so sagt, eine unbequeme Wahrheit: Rund zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Und ein Viertel aller Erwachsenen sind sogar stark übergewichtig. Besonders bei Männern und im jungen Erwachsenenalter gingen die Zahlen zuletzt noch einmal hoch. Da kommt die wissenschaftliche Studie doch scheinbar wie gerufen, die ein Team um Esra Tasali vom Schlaflabor der Universität Chicago gerade in der Fachzeitschrift „JAMA Internal Medicine“ veröffentlicht hat.

Man könnte versucht sein, die Forschungsarbeit unter der Überschrift „Abnehmen im Schlaf“ zusammenzufassen, was, wenn man mal ehrlich ist, ziemlich nach Humbug oder Betrug klänge. Aber ist augenscheinlich nicht der Fall, die Erkenntnisse sind ernst zu nehmen. Und wenn man die Arbeit genau liest, geht es auch nicht um Abnehmen im Schlaf, sondern um Abnehmen durch Schlaf. Das ist ja ein feiner Unterschied!

Tasali und ihr Team hatten mit 80 jungen, übergewichtigen Erwachsenen gearbeitet und sich deren Schlafgewohnheiten angesehen. Die Teilnehmer des Versuchs durften ganz normal zu Hause schlafen und mussten nicht ins Schlaflabor. Stattdessen zeichneten sie vier Wochen lang mit Mobilgeräten ihre Schlafrhythmen auf. Aufträge zur Änderung ihrer Ernährung oder ihres Lebensstils bekamen sie keine.

Individuelle Beratung für besseres Schlafen

Im Laufe des Versuchs zeigte sich, dass viele der Probanden gewöhnlich weniger als 6,5 Stunden pro Nacht schliefen. Daraufhin bekamen sie eine individuellen Beratung zur Schlafhygiene – und konnten so ihre Schlafdauer um durchschnittlich 1,2 Stunden pro Nacht steigern.

Die Forschenden stellten dann fest, dass die Testpersonen damit zwar immer noch nicht ganz auf das Ziel von 8,5 Stunden pro Nacht kamen - der längere Schlaf hatte aber einen anderen Effekt: Die Probanden aßen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe merklich weniger. Konkret ging es um 270 Kalorien pro Tag. Zur Einordnung: Das sind etwa 80 Gramm Rostbratwurst, 50 Gramm Milchschokolade oder 110 Gramm Salami-Pizza.

Ist das nun viel oder wenig? Darüber kann man womöglich geteilter Meinung sein – aber wenn diese Wirkung dauerhaft anhielte, so die Forscher, würde das innerhalb von drei Jahren zu einer Gewichtsabnahme von etwa zwölf Kilogramm führen. Und das ist ja durchaus beachtlich. Und zwar ohne, dass an der sonstigen Ernährung der Probanden überhaupt etwas umgestellt wurde. Also braucht es nicht unbedingt eine Diät, um abzuspecken.

Viele Menschen mit Schlafproblemen

Um es noch einmal zu sagen: Wer länger schläft, futtert offenbar weniger – und das liegt nicht nur daran, dass man die Zeit eben im Bett verbringt. „Schlafmangel hat einen Einfluss auf den Appetit, was dazu führt, dass wir mehr essen und mit der Zeit an Gewicht zulegen. Jetzt haben wir gezeigt, dass man im realen Leben ohne weitere Änderungen des Lebensstils länger schlafen und weniger Kalorien zu sich nehmen kann. Dies könnte Menschen helfen, die versuchen, Gewicht zu verlieren“, so Forscherin Tasali.