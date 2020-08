Tieren bei großer Hitze Abkühlung verschaffen

Die Hitze trocknet auch viele natürliche Wasserstellen aus, warnt der NABU. Deshalb ist es gerade für Vögel und Insekten praktisch, wenn auf dem Balkon, im Fenster oder im Garten ein kleines Schälchen mit etwas Wasser steht. Dort können sie dann nicht nur trinken, sondern auch baden. Damit auch Insekten unbeschadet an das Wasser kommen, ist es ratsam ein paar Steine in das Wasser zu legen, auf denen die Insekten einen sicheren Platz finden. Der NABU rät die Tränke an einem sonnigen und windstillen Ort in der Nähe von bienenfreundlichen Pflanzen hinzustellen. Vielleicht schaut sogar mal ein Eichhörnchen oder ein Igel an der Wasserstelle vorbei.