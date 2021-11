„Voyage“: Abba veröffentlicht erstes Studioalbum seit fast 40 Jahren

Das neue Album „Voyage“ gibt es seit Mitternacht in der Nacht zum Freitag auf CD, Vinyl und sogar auf Kassette zu kaufen. Auch bei Streaminganbietern wie Spotify, Apple Music und Co. können Fans das neue Abba-Album hören. Darauf sind auch die drei bereits vorab veröffentlichten Lieder „I Still Have Faith In You“, „Don't Shut Me Down“ und „Just A Notion“. Die deuteten bereits an, wohin die musikalische Reise der Schweden geht: Die Band lässt ihren typischen Sound der 1970er Jahre wiederaufleben.