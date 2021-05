Comeback von ABBA - diesmal wirklich?

ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus hat in einem Interview mit „ The Herald Sun “ folgendes klargestellt:

Dabei bekommen wir nicht nur einen neuen Song zu hören, sondern gleich fünf! Von zwei Lieder sind bereits die Titel bekannt: „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. Es bleibt spannend, ob das Comeback dieses Jahr wirklich so stattfindet. Solange wir warten, gibt es eben doch nochmal die alten Klassiker wie "Dancing Queen" auf die Ohren und "ABBA - Der Film" für die Augen.