Sie hatten nach der langen Pause Lust, wieder ins Studio zu gehen und Musik aufzunehmen. Das schrieben Agneta, Benny, Björn und Anni-Frid am Freitag in den sozialen Netzwerken:

Eines der zwei Lieder heißt nach Angaben der Gruppe "I Still Have Faith In You" und soll bei einer gemeinsamen Produktion der zwei Fernsehsender NBC (USA) und BBC (Großbritannien) im Dezember zu hören sein. Dabei sollen laut ABBA digitale Abbilder der vier Musiker auftreten. Über ein Comeback der Schweden war immer wieder spekuliert worden. Das Statement der Musiker sagt aber nichts zu weiteren Aktivitäten der Band in der Zukunft.