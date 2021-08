Noch diese Woche: Abba-Comeback nach 39 Jahren – was ist dran an den Gerüchten?

Dass an diesen Gerüchten was dran sein könnte, zeigt eine Pressemitteilung der Stadt Wien . Dort läuft derzeit ein Filmfestival, dessen Programm am 2. September extra für die Abba-Show geändert wird. Punkt 18:45 Uhr soll "Abba Voyage" live aus Stockholm in die ganze Welt gestreamt werden. Fans, die sich auf abbavoyage.com registrieren, bekommen zeitnah alle Infos zu dem Event.

Auch auf mindestens einen neuen Song können sich die Fans freuen – so die Gerüchteküche. Die schwedische Boulevard-Zeitung Aftonbladet schreibt, dass am Tag nach der Holgram-Show-Ausstrahlung, also am 3. September, neue Abba-Lieder veröffentlicht werden könnten. Schon vor drei Jahren hatte die frühere Kultband neue Musik eingespielt, die bisher geheim ist. Mindestens eins der Lieder soll jetzt rauskommen. Mehr Infos gebe es frühestens am 2. September, sagte Abba-Sprecher Görel Hanser zu Aftonbladet.