Aaron Carters Antwort auf den Familienstreit

Diese Stabilität scheint es derzeit in der Familie Carter nicht zu geben. Erst vergangene Woche hatten Bruder Nick und Schwester Angel nach eigenen Angaben ein Kontaktverbot gegen Aaron eingereicht. Der Grund: Aaron wolle Nicks schwangerer Frau und dem ungeborenen Kind etwas antun. Laut Boulevardmagazin TMZ gibt es am 16. Oktober einen ersten Anhörungstermin.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen? Nick und Aaron Carter 2000 in New York. Bildrechte: imago images / MediaPunch

LIEBE. Alles, was ich will ist Liebe.

Woran Carter arbeiten will? Vermutlich an seinen psychischen Problemen. Erst vor kurzem hatte er in der Fernsehsendung "The Doctors" über seinen jahrelangen Drogenkonsum gesprochen. Er sei derzeit in Behandlung, nehme zahlreiche Medikamente.