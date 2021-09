"A-ha - the Movie": Doku über Norwegens erfolgreichste Pop-Band

Der Ohrwurm "Take On Me" der norwegischen Band a-ha knackte im letzten Jahr die Marke von einer Milliarde Aufrufen auf YouTube. Fast 40 Jahre nach Erscheinen des Hits hat die Band mit ihren Songs also immer noch Welterfolge zu verzeichnen. Dass sie schon so lange existiert, hätten die Bandmitglieder Magne Furuholmen, Morten Harket und Paul Waaktaar-Savoy wohl nicht gedacht. Der neue Kinofilm zeigt, dass Freundschaft innerhalb der Band nicht groß geschrieben wird.