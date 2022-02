Windräder: Bald ohne Lichter?

Die einen stört es, die anderen finden es vielleicht beruhigend: Das rote Blinken der Windkraftanlagen. Windräder ab einer Höhe von 100 Metern müssen leuchten, damit sie den Flugverkehr nicht behindern. Bis Ende des Jahres soll damit aber Schluss sein. Dann soll das Blinken bei allen Rädern unter 100 Metern auf ein Signal umgestellt werden und so nur im notwendigen Falle leuchten. Im Interview mit MDR JUMP erklärt Dr. Dirk Sudhaus, Forschungskoordinator der Fachagentur Windenergie an Land, was genau passieren soll.

Die Akzeptanz für Windkraft soll steigen, in dem die Windräder nachts nicht mehr so deutlich sichtbar sind. Geht dieser Plan auf?

Bildrechte: Xavier Bonnin Zumindest ist das der Grund gewesen, weshalb das eingeführt wurde und das ganze geht zurück auf eine Studie aus dem letzten Jahrtausend, 1999 veröffentlicht, und da wurde das als eines der großen Argumente, was die Leute daran stört genannt, dass die Windenergieanlagen nachts blinken. Daraufhin hat sich die Windenergie-Branche dafür eingesetzt, dass eine Bedarfsentsprechende Nachtkennzeichnung überhaupt zulässig wird.

Es sollen ja nur Windräder umgebaut werden die niedriger als 100 Meter sind, die höheren müssen nach wie vor weiterblinken. Wie viele Windräder betrifft das denn?

Es ist so, dass die niedrigeren Windenergieanlagen gar nicht blinken und eine Pflicht zur Kennzeichnung besteht erst ab 100 Metern. Genau um diese Anlangen geht es. Das sind Bundesweit undgefähr 14.400 Windenergieanlagen, die über 100 Meter hoch sind und entsprechend umgebaut werden müssen, denn es gibt noch eine zweite Grenze die eingezogen würde. Das sind demnach nur Anlagen die nach beziehungsweise ab 2006 gebaut wurden, weil die älteren Anlagen von dieser Pflicht befreit wurden auf Grund von wirtschaftlichen Gründen, weil der Umbau eine ganze Menge Geld kostet.

Also welche Windräder blinken dann zukünftig nachts nicht mehr und welche blinken weiter?

Blinken tun die Anlagen nicht mehr, die jünger sind als 2006 und bei denen nicht aus irgendwelchen Luftverkehrsmäßigen Gründen irgendwas dagegen spricht, dass das Blinken abgestellt wird. Und weiterblinken werden dann die Anlagen, die entsprechend älter sind, also bis 2005 gebaut wurden und eine Gesamthöhe von mehr als 100 Metern haben.

Wie funktioniert das technisch eigentlich? Woher weiß denn dann das Windrad, wann es leuchten muss und wann nicht?

Entweder die Windenergieanlage oder ein Park muss mit einem entsprechenden Empfänger ausgestattet sein, der erkennen kann, dass ein Luftfahrzeug in einen Bereich kommt, dass es für ihn gefährlich wird und er mit den Windenergieanlagen zusammenstoßen könnte. Da gibt es verschiedene Techniken. Das altbekannte ist eine Radartechnologie, wie man das auch sonst von Flughäfen kennt, und neuzugelassen worden ist jetzt das ein Signal empfangen werden darf, mit dem jetzt sämtliche Luftfahrzeuge auszustatten sind. Das nennt sich "Transponder-Technologie". Die empfangen also nur noch ein Signal, das von Flugzeugen oder Hubschraubern gesendet wird. Wenn das empfangen wird und klar wird, dass sie in einen gewissen Bereich kommen, indem eine Windenergieanlage ist, dann fangen die an zu blinken.

Also das muss dann aber in jedem Windrad extra installiert werden oder Parkweise - wie sieht das genau aus?

Das hängt von der Technik ab. Es gibt unterschiedliche Anbieter, die da verschiedene Techniken haben. Es gibt also welche, die wirklich auf die Einzelanlage gebaut werden, das lohnt sich vor allen Dingen bei kleineren Parks oder Einzelanlagen. Und es gibt welche, die ganze Parks anschließen oder sogar eine flächendeckende Überwachung des Verkehrs vornehmen und dann entsprechend die Signale nur verkaufen an die Windparkbetreiber.

Und sie haben gesagt, dass jetzt tausende Windräder von diesem Umbau betroffen sind. Merken wir das denn wieder am Preis? Wenn da teuer nachgerüstet werden muss, wird Strom dann noch mal teurer?

Nein, das kann darauf keinen Einfluss haben, weil die Stromkosten sich ganz anders generieren und die Windanlagenbetreiber, die kriegen ja sowieso eine feste Vergütung also, die sie früher als festen Preis gekriegt haben, inzwischen in der Ausschreibung sich generieren müssen. Daran ändert sich dann nichts. Und der Preis, der sich an der Strombörse darstellt, der wird nicht von der Windenergieanlage oder von der Windenergie insgesamt gesteuert. Wenn viel Windstrom im Netz ist, sinkt der Preis, aber letztlich sind es also andere Kraftwerke, teurere Kraftwerke, die den Preis bestimmen und daran festsetzen.

Das heißt aber auch, dass die Windkraftbetreiber auf den Umbaukosten sitzen bleiben?