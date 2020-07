Autofahren im Sommer: Das ist bei Hitze am Steuer erlaubt

Sommersonne, Hitzerekorde, Flirren über dem Asphalt: In den heißen Monaten wollen alle möglichst entspannt durch den Tag kommen. Das sieht man dann auch beim Blick in andere Autos: Da steigen Menschen mit Flip-Flops und Badeklamotten ins Auto, der Beifahrer legt entspannt die Füße hoch und hält die Hand aus dem Fenster. Und alle wippen mit Eis in der Hand zur Sommermusik aus dem Autoradio. Klingt perfekt – ist aber nicht alles StVO-gerecht. Wir haben mit Katharina Lucà vom ADAC über die typischen "Autofahrer-Sommer-Sünden" gesprochen.