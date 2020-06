Urlaubsziele im Sommer 2020: Da wollen jetzt alle hin

Viele kennen das von zahlreichen erfolglosen Anrufen und E-Mails: Vor allem in den beliebten Urlaubsregionen am Wasser, an Ostsee und Nordsee und in Bayern ist im Sommer schon sehr viel komplett ausgebucht. Mit etwas Flexibilität finden Urlauber in diesen Regionen trotzdem noch Unterkünfte, sagte Jonas Upmann:

Hometogo wertet nur die Suchanfragen nach "festen" Urlaubsunterkünften aus. Für die Nachfrage nach Zeltplätzen oder Stellplätzen für Wohnmobile kann Jonas Upmann daher keine Einschätzung geben. Nach den Meldungen der letzten Wochen wird es aber vor allem beim Camping an den Lieblingsplätzen der Deutschen an Ostsee, an Nordsee, an Flüssen, in Bayern schon schwierig. Die Lage wird auch dadurch erschwert, dass die Zeltplätze wegen Corona nicht komplett belegt werden dürfen. Wer es trotzdem versuchen will, sollte nicht auf gut Glück los fahren, sondern unbedingt vorab buchen. Dafür gibt es Suchmaschinen wie MaxCamping, Landvergnügen oder Campspace. "Landvergnügen" listet Stellplätze auf, die Bauern auf ihrem Hof und ihren Feldern anbieten. Bei "Campspace" bieten Menschen auf ihren Grundstücken Stellplätze an. Je nach Bundesland sind beim Camping mal nur Wohnmobile erlaubt, die selbst eine Toilette haben. In anderen Bundesländern dürfen nur die Zeltplatztoiletten offen haben, aber die Duschen nicht. Das ändert sich eventuell wohl noch in den nächsten Wochen. Urlauber sollten es aber im Blick haben.