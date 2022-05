Raucherpausen - Was darf der Chef vorschreiben?

In Firmen mit Betriebsrat darf der mitreden, wenn es um Verbote und Regeln geht. Will eine Firmenleitung Rauchverbote aussprechen, bedarf das der Zustimmung des Betriebsrates. Aber: Darf im Betrieb grundsätzlich geraucht werden und die Leitung will das nur noch in den Pausen gestatten, dann hat der Betriebsrat da nicht mitzureden. Und so hat auch das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern im Sinne einer Logistikfirma entschieden: