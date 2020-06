Lebensmittelpreise steigen auch im Mai überdurchschnittlich stark

Der Einkauf kostet ähnlich viel wie sonst, dabei liegt in Wagen oder Korb gefühlt deutlich weniger. Diesen Eindruck haben gerade viele und er wird von den aktuellen offiziellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt bestätigt. Danach verteuerten sich im Mai Nahrungsmittel wie Obst oder Gemüse mit 4,5 Prozent weit überdurchschnittlich. Schon im April lagen die Preise für Lebensmittel fast fünf Prozent über denen des Vorjahresmonats. Dieser Anstieg ist auffällig, weil die Verbraucherpreise im Mai für Waren, Energie und Dienstleistungen auf den niedrigsten Stand seit mehreren Jahren fielen.

Fleisch ist in diesem Jahr fast 11 Prozent teurer als im Mai 2019. Bei Spargel sind die Preise im Vergleich um fast ein Drittel nach oben geschnellt, bei Kohl sogar um 56 Prozent. Das zeigen die Zahlen der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn. Die Marktforscher analysieren die Preise von frischen Lebensmitteln. Dort bewegten sich die Preise im Vergleich mit anderen Nahrungsmitteln am ehesten und damit seien auch Entwicklungen besser sichtbar, sagte Ernährungswissenschaftlerin Judith Dittrich MDR JUMP: