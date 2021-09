Eine Katze geht auf Weltreise

Der ursprüngliche Plan von Martin Klauka aus Hohenbocka, nördlich von Bautzen, war eigentlich, mit seinem Motorrad von Deutschland bis nach Dubai zu fahren. So geht die Reise im Jahr 2017 los. Insgesamt müssen 60.000 Kilometer bewältigt werden. Doch bereits am Anfang der Reise läuft ihm an einem Straßenrand in Marokko die kleine, zwei Monate alte Katze über den Weg. Dem Spiegel sagt Martin: