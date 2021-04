Diese Erfindung soll helfen, Hundekot wegzuräumen

Die Idee, seinem Hund eine Klammer mit einer Tüte an den Schwanz zu klemmen stößt nicht unbedingt überall auf Gegenliebe. Schon gar nicht bei den Hunden selbst. In den Kundenrezensionen bei einem großen Online-Shop heißt es etwa, dass Hunde nach ihrem Geschäft in Panik verfallen, weil sie denken, sie hätten noch Dreck am Hintern. Ein Nutzer beschreibt, dass sich sein Hund auf den vollen Beutel gesetzt hätte.