Bisher sind ca. 200 Kinder an einer unerklärbaren, akuten Entzündung der Leber erkrankt. Die Erkrankung betraf vor allem Kinder im Alter von einem Monat bis 16 Jahren. Besonders häufig erkrankten Kinder unter fünf Jahren. Das RKI hat für Deutschland bisher einen Fall bestätigt. Dieser war aber bereits im Januar. Laut WHO ist mindestens ein Kind an einer solchen Hepatitis gestorben. Die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC zeigt sich besonders darüber besorgt, dass der genaue Auslöser der Erkrankung noch nicht bekannt ist.