Urteil der Woche zu Gleichberechtigung: Verein darf Frauen nicht ausschließen

In der bayrischen Stadt Memmingen ist der Fischertag eine jahrhundertealte Tradition: Kurz vor den Sommerferien wird der Stadtbach für Reinigungsarbeiten abgelassen. Vorher müssen aber noch die Forellen herausgefischt werden und das ist ein riesiges Spektakel, dass jedes Jahr Tausende Touristen in die Stadt zieht: Auf einen Böllerschuss hin springen die Fischer in den Bach und versuchen mit dem Kescher den schwersten Fisch zu fangen. Mitmachen durften bisher immer nur Männer, Frauen mussten als "Kübelmädle" den Fang hüten.

Allein eine Tradition kann den Ausschluss von Frauen also nicht rechtfertigen. Ob der Fall Auswirkungen andere Vereine oder andere "Männertraditionen" hat, ist derzeit noch offen. Zuletzt hatten einige Fälle deutschlandweit Aufsehen erregt, in denen es um den Vorwurf der Geschlechterdiskriminierung ging: Eine Frau wollte beispielsweise erreichen, dass ihre Tochter auch im Berliner Knabenchor mitsingen darf. Die Richter urteilten in dem Fall, die Kunstfreiheit habe Vorrang und der Chor müsse das Mädchen nicht aufnehmen. Mädchenstimmen klängen nun einmal anders als Jungsstimmen. Auch das Eiswettfest in Bremen ist noch frauenfrei. Dabei wird traditionell die Frage geklärt, ob die Weser zugefroren ist oder nicht. Die Eiswett-Genossen und ihre Gäste kommen dann am dritten Samstag im Januar zum Eiswettfest zusammen. Als eine Frau einen Mann in der Runde ersetzen sollte, erhitzte das die männlichen Gemüter. Die damalige Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) wollte 2019 den damaligen Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) vertreten. Sie wurde aber nicht eingeladen. Das sorgte für Aufsehen und so durften in diesem Jahr auch Frauen auch teilnehmen.