Bulldogge fährt alleine mit dem Zug von Zerbst nach Dessau

Ohne gültigen Fahrschein darf auch das süßeste Tier nicht weiter mitfahren. Selbst die Bulldogge, die alleine in einem Zug in Zerbst eingestiegen ist, nicht.

15 Minuten dauerte die Fahrt, bis eine Zugbegleiterin das herrenlose Tier entdeckte. Auf einer Zugstrecke zwischen Magdeburg und Leipzig sei die kleine Dogge ganz alleine am Bahnhof Zerbst in den Regionalexpress eingestiegen. Endstation war dann Dessau. Dort wurde der Hund schließlich an die Bundespolizei übergeben und in ein Tierheim gebracht. Da man keinen Halter ausfindig machen konnte, weil das Tier laut Polizei nicht gechipt sei, befindet es sich immer noch im Tierheim in Dessau.