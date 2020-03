Konzert, Fußballspiel, Reise wegen Corona abgesagt: Bekomme ich mein Geld zurück?

Die italienische Regierung hat am Montag das ganze Land zur Schutzzone erklärt. Das hat auch für Touristen Folgen: Die sollen etwa an den Grenzen bei der Einreise kontrolliert werden, Skigebiete sind geschlossen worden. Das Auswärtige Amt warnt bereits seit einiger Zeit vor Reisen in Gebiete in der Mitte und im Norden von Italien: "Beschränken Sie Reisen in und nach Italien derzeit auf das Notwendige". Das Auswärtige Amt hat auch für Reisen in bestimmte Gebiete in China Reisewarnungen erlassen.