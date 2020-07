Bußgeldkatalog gekippt: Was machen Fahrer, die geblitzt wurden?

Ein Formfehler bei den neuen Fahrverboten ist schuld. Auf den hat auch der ADAC hingewiesen. Nach den neuen Regeln im Bußgeldkatalog droht ein Monat Führerscheinentzug, wenn man im Ort 21 km/h zu schnell fährt oder außerhalb von Ortschaften 26 km/h zu schnell. Doch die Rechtsgrundlage für diese Fahrverbote wurde in der Eingangsformel zum neuen Bußgeldkatalog nicht genannt. So steht es in einem Schreiben des Verkehrsministers an die Bundesländer, dass der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Andreas Scheuer hat daher die Länder aufgefordert, "ab sofort" wieder den alten Bußgeldkatalog anzuwenden, der bis zum 27. April galt. Allerdings ist völlig offen, wie das funktionieren soll und welche Regeln jetzt gelten. Jan Vorwerg, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Leipzig, sagte MDR JUMP: