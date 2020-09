Alte Bußgeldkataloge fehlerhaft: Handyverbot und Anschnallpflicht ungültig?

Das kann aktuell offenbar niemand ganz genau sagen. Nach der Einschätzung des Verkehrsministeriums von Baden-Württemberg hat die Rechtsverordnung Fehler, mit der die Straßenverkehrsordnung im März 2013 neugefasst wurde. Damit könnten alle Reformen seit 2009 ungültig sein. In ersten Meldungen hieß es sogar, möglicherweise gelte die Straßenverkehrsordnung aus dem Jahr 1970 – vor Anschnallpflicht und Handyverbot. Jan Vorwerg, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Leipzig, ist in seiner Einschätzung für MDR JUMP entsprechend vorsichtig:

Der Verkehrsrechtsexperte ist aber nicht sicher, ob ein Formfehler wirklich dazu führt, dass eine Straßenverkehrsordnung und ein Bußgeldkatalog nicht mehr gilt. Das Bundesverkehrsministerium erklärte am Donnerstag bereits, die Straßenverkehrsordnung vom März 2013 leide nicht an einem Formfehler. Auch der ADAC teilt die Einschätzung des Justizministeriums von Baden-Württemberg nicht. Die Verordnung sei korrekt erlassen worden, so der Automobilverband.

Auch darauf gibt es aktuell keine ganz klare Antwort, sagt unser Experte. Den Griff zum Handy sollten Autofahrer besser lassen, schon aus Sicherheitsgründen. Außerdem sei eben offen, ob auch ältere Bußgeldkataloge wirklich unwirksam sind. Zudem könne aktuell niemand genau sagen, ob ein Einspruch gegen Punkte in Flensburg wegen Handynutzung am Steuer wirklich etwas bringt.

Man müsste jetzt bei jedem Bußgeldbescheid prüfen: Was wäre, wenn möglicherweise nur die Straßenverkehrsordnung Stand 2009 zur Anwendung kommt? Was wäre da die Sanktion und gibt es einen signifikanten Unterschied zu späteren Sanktionen? Das könnte man eventuell aufgreifen. Aber es gibt keine Sicherheit, dass das vor Gericht klappt.

Der ADAC hatte ein komplett neues Gesetzgebungsverfahren für den Bußgeldkatalog gefordert. Verkehrsminister Scheuer wollte schnell einen neuen Katalog minus die umstrittenen Fahrverbote. Ein Kompromissvorschlag von sieben Bundesländern könnte das Problem schon bald lösen: Auf den hat sich der Verkehrsausschuss des Bundesrates geeinigt, so das saarländische Verkehrsministerium am Mittwoch. Danach würden die vorgesehenen Geschwindigkeitsgrenzen des neuen Katalogs weiter: Mit Fahrverboten, wenn jemand im Ort 21 km/h zu schnell fährt oder außerhalb von Ortschaften 26 km/h zu viel auf dem Tacho hat. Der Führerschein ist aber nur dann weg, wenn jemand in "besonders sensiblen Zonen" gerast ist. Dazu zählen die Straßen vor Kindergärten oder an Baustellen. Außerhalb der "besonders sensiblen Zonen" drohen hohe Geldstrafen und im Wiederholungsfall ein Fahrverbot. Darüber berät der Bundesrat Stand jetzt am 18. September.