So viele Arbeitsplätze hat uns die Corona-Pandemie gekostet

Einen Corona-Effekt könne man mittlerweile deutlich sehen, darin sind sich die Regionaldirektionen der Arbeitsagentur von Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen einig. Im Vergleich zum Vorjahr seien in den drei Bundesländern insgesamt 43.800 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Mit Stand Juli seien rein rechnerisch 14.000 Arbeitslose in Thüringen, 17.300 in Sachsen-Anhalt und 27.500 in Sachsen auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen.