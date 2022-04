Amber Heard und Johnny Depp – Rosenkrieg vor Gericht

Im Laufe der zweijährigen Ehe soll es immer wieder zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Um die Blutergüsse zu verbergen, soll Amber Heard stets ein bestimmtes Make-up-Set bei sich getragen haben, das sagt zumindest ihre Anwältin Elaine Bredehoft. Nun meldete sich jedoch der Kosmetikhersteller in einem TikTok Video zu Wort. Brisant dabei ist, dass es das besagte Make-up-Set damals noch gar nicht gab! Damit könnten nun Zweifel an Amber Heards Anschuldigungen aufkommen.

Seit zwei Wochen liefern sich Johnny Depp und Amber Heard einen schmutzigen Rosenkrieg vor Gericht. Bisher wurden einige Zeugen und Johnny Depp selbst als Zeugen gehört. Amber Heard soll erst noch in den Zeugenstand gerufen werden. Der Prozess wird voraussichtlich noch vier Wochen lang dauern. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Mitreden!

Depp weist die Anschuldigungen von sich und gibt an, er hätte "noch nie eine Frau geschlagen". Mehrere Zeugen sagten bereits aus, dass sie im genannten Zeitraum an Heard nie Blutergüsse gesehen hätten – auch wenn diese kein Make-up trug. Im Zeugenstand beschuldigte Depp nun Amber Heard. Sie wäre es wohl gewesen, die gewaltätig war und ständig Streit provozierte. Außerdem sprach Depp über traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit.