Halbjahreszeugnisse in Mitteldeutschland Wenn Eltern sich wegen Schulnoten beschweren

Rüdiger Schütz ist Schulleiter der integrierten Gesamtschule "Grete Unrein" in Jena, einer Schule mit gymnasialer Oberstufe. Seine Beobachtung ist, dass es in den vergangenen vier, fünf Jahren immer mehr Beschwerden von Eltern gibt:

Das ist ein sehr komplexes Problem. Wir haben es immer mehr mit Eltern zu tun, die – man spricht im Fachjargon ja von Helikopter-Eltern – versuchen wollen, alle möglichen Dinge von ihren Kindern abzuhalten. Das heißt, man versucht die Anforderungen von der Schule, die sich natürlich in der Notengebung ausdrücken, zu bemängeln.

Hinzu käme noch, dass viele Eltern überzeugt seien, dass sie wüssten wie Schule funktioniert, denn immerhin waren sie selbst mal in einer Schule. "Und wenn jetzt die Zensur nicht meinen Wünschen entspricht, dann geh ich mich beschweren. Oftmals ist das sehr subjektiv betrachtet", so Rüdiger Schütz. Dabei würden sich die Eltern nicht nur über Noten beschweren, sondern jegliche Entscheidung von der Schule in Frage stellen.