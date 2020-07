Das Wacken Festival findet dieses Jahr im Internet statt

Jedes Jahr im Sommer wird das kleine Dörfchen Wacken zum Mekka für Metal-Fans. Mehr als 75.000 Besucher hätten sich in dem kleinen Dorf in Niedersachsen versammeln sollen. Die Veranstalter hatten das Festival allerdings im April wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Stattdessen gibt es von Mittwoch bis Samstag ein kostenloses Onlinefestival im Stream mit zahlreichen Konzerten von Megastars der Szene. Angekündigt sind unter anderem Bands wie Kreator, Anthrax, Iron Maiden, Alice Cooper, Heaven Shall Burn und In Extremo. Aber auch der Rapper Alligatoah ist laut Programm mit am Start.