Tokio Hotel stellen neue Single "White Lies" vor

Der Song ist in Zusammenarbeit mit dem deutschen Musikprojekt VIZE entstanden. Das Berliner Duo wurde unter anderem mit Hits wie "Glad you came" und "Stars" bekannt. Um die gemeinsame Single zu feiern, haben sich die Künstler im Studio getroffen und zusammen reingehört. Festgehalten wurde das Ganze in einem Instagram Live auf Tokio Hotels Profil. Frontsänger der Band Bill Kaulitz sagt dort: