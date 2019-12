Neujahrskonzert am 1. Januar: Elton John und Sarah Connor

Bildrechte: dpa

"One Night Only - The Greatest Hits Live" wurde am 20. und 21. Oktober 2000 im Madison Square Garden aufgenommen. Der Titel lautet "nur eine Nacht", da das Aufnahmegerät den größten Teil des Audios der ersten Nacht nicht aufzeichnen konnte und nur die zweite Nacht als Album aufgenommen werden konnte. Das Konzert kannst du am 1. Januar ab 23 Uhr bei MDR JUMP hören!