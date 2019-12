Neujahrskonzert am 3. Januar: Take That und INXS

Bildrechte: Universal Music

Die Odyssey-Tour hatte ihren Auftakt in Sheffield und endete in Zürich. Aufgezeichnet wurde der Auftritt im Principality Stadium in Cardiff, Wales vor rund 45.000 Menschen. Mit acht Brit Awards und mehrfachem Rekordbruch für die am schnellsten ausverkaufte Tour Großbritanniens, sind Take That die erfolgreichste Boyband der britischen Chartgeschichte. Das Konzert kannst du am 3. Januar ab 22 Uhr bei MDR JUMP hören!