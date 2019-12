Die Künstler der MDR JUMP Neujahrskonzerte

So kann das Jahr beginnen! Wir starten mit Livemusik von Elton John, Roxette, Take That und weiteren ins Jahr 2020. Vom 1. bis zum 3. Januar hört ihr bei uns die MDR JUMP Neujahrskonzerte. Sechs Stunden Live-Konzerte der größten Künstler, jeweils ab 22 Uhr bei MDR JUMP. Also ab auf die Couch, Getränke bereithalten und diese Konzerte genießen.