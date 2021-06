Taylor Swift kündigt ein (fast) neues Album an

Am 19. November soll das nächste Album von Taylor Swift erscheinen, eine Neuaufnahme des Albums "Red". Ursprünglich war "Red" schon im Oktober 2012 erschienen. Gegenüber der Ursprungsversion werde "Red (Taylors Version)" auf ganze 30 Songs anwachsen, kündigte die Sängerin an. In einem Statement schrieb Taylor:

Heraus kam damals eines der wichtigsten Alben von Swifts Karriere, weil es das erste war, auf dem sie sich poporientierter gab. Davor trat die Sängerin vor allem als Country-Star in Erscheinung. Auf "Red" finden sich Hits wie "We're Never Ever Getting Back Together" oder I Knew You Were Trouble".