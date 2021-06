Allianz Arena ohne Regenbogenbeleuchtung: Diese Stars zeigen trotzdem Flagge

Das Gesetz sorgte international für Empörung, so sehr, dass die Stadt München beim heutigen Fußball EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen lassen wollte. Die UEFA hatte das abgelehnt, mit der Begründung, dass die EM ein unpolitisches Ereignis sein soll.

In den sozialen Netzwerken zeigten Stars wie Wincent Weiss und Jan Delay ihre Solidärität und bauten die Regenbogen-Flagge in ihr Profilbild ein. Max Giesinger, Joko Winterscheidt oder Lena teilten Posts in ihren Insta-Stories. Johannes Oerding, setzte ein Zeichen in seinem Profil.