Rammstein verschieben ihre Tour (schon wieder)

Schlechte Nachrichten für alle Rammstein-Fans: Die Band muss den geplanten zweiten Teil ihrer Stadtiontour verschieben, zum zweiten Mal. Ursprünglich wollten Rammstein schon 2020 durch Städte wie Düsseldorf, Berlin oder auch Leipzig touren. Doch Corona machte der Band einen Strich durch die Rechnung. Nun müssen auch die Ausweichtermine gestrichen werden. Immerhin, jetzt wollen Rammstein 2022 in den Stadien aufschlagen.

heißt es in der Mitteilung auf der Website von Rammstein .

Auch die internationalen Termine sind alle auf das kommende Jahr verlegt worden. Lediglich ein Konzert in Belfast müsse die Band ersatzlos streichen. Alle Tickets behielten ihre Gültigkeit.

Aber, es gibt auch eine gute Nachricht: Die Band nutze die gewonnene Zeit, um an neuer Musik zu arbeiten. Wer weiß, vielleicht spielen Till Lindemann und Co. nächstes Jahr in Leipzig oder Berlin dann schon ein paar neue Songs, die es noch nicht auf Platte gibt.