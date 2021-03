No Angels veröffentlichen neues Musikvideo

Vor zehn Jahren sind die No Angels das letzte Mal gemeinsam aufgetreten. Weil die Streamingzahlen für ihre Hits zuletzt durch die Decke gingen, meldet sich die Band jetzt wieder zurück: Dafür haben Jessica Wahls (44), Sandy Mölling (39), Nadja Benaissa (38) und Lucy Diakovska (44) ihren ersten Hit "Daylight In Your Eyes" neu aufgelegt. Dafür wurde auch ein neues Musikvideo gedreht. Ein Stück harte Arbeit für die Bandmitglieder, sagte Jessica Wahls. Sie arbeitet in der MDR JUMP-Musikredaktion: