Silbermond bekennen sich als „Hippies“

Und 2060 fragt mein Enkel mich

Du Opa, sag mal, was ist eigentlich ein Rassist?

Und was ist eigentlich ein Homophober?

Und was ne Klimakatastrophe?

Und ich so: „Kleiner, ich bin froh, dass du’s nicht weißt

Ist nämlich alles Scheiß der Vergangenheit."