Er mag's luftig: Robbie Williams entblößt (mal wieder) seinen Po

Sein Allerwertester scheint es Robbie Williams mächtig angetan zu haben. Seit Jahren überrascht er seine Fans in schöner Regelmäßigkeit mit seinem entblößten Hinterteil. "Mooning" nennt man diesen Akt der Provokation. In seiner im Jahr 2011 erschienenen Biografie "You know me" gesteht der Sänger, dass er seinen Penis zu klein findet - und deshalb lieber die Kehrseite zeigt. Also nur ein Ablenkungsmanöver? Ehefrau Ayda scheint's auf jeden Fall zu gefallen - und auch Barbara Schöneberger ließ sich einst dazu hinreißen, dem Sänger begeistert auf den (bekleideten) Po zu klatschen.