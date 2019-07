Rammstein setzen politisches Zeichen bei Konzert

Diese Tour hat die Band kürzlich auch nach Frankfurt am Main geführt. Dort brauchte Sänger Till Lindemann nur ein Wort, um sich klar zu positionieren. Bei der Acapella-Version ihres Songs "Engel" stiegen die Rammstein-Musiker in Schlauchboote und ließen sich auf den Händen der Fans durch den Zuschauerraum tragen. Sänger Till Lindemann wartete in der Zwischenzeit auf der Bühne.