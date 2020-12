Polarkreis 18-Sänger besinnt sich auf die Heimat

In zehn einzelnen Folgen verschlägt es Räuber u.a. in die Lausitz, die Sächsische Schweiz, den Musikwinkel im Vogtland, ins Erzgebirge und natürlich auch in seine Heimatstadt Dresden. In den Episoden trifft er auf Chöre und Pfadfinder, hört den Klängen von Schaufelrädern zu, erforscht altes Brauchtum unter Tage und auch seine eigene Biografie.