Fans der No Angels dürfen sich auf neue Songs freuen

Ihre Trennung gab die größte deutsche Girl-Band 2014 bekannt. Doch alte Gefühle sind bei den vier verbliebenen No Angels hochgekommen, als ihre Tracks bei Spotify und Co. liefen und sie so viel positives Feedback erhalten haben. Nach der überwältigenden Rückmeldung der Fans war klar, dass ein Comeback unausweichlich ist.

Jetzt haben die Sängerinnen verraten, dass sie an einer neuen Platte arbeiten. No Angel Jessica Wahls hat im MDR JUMP Interview erzählt, wie sie sich ihr neues Album vorstellen:

Das Durchkramen wird laut Jess wohl eine Riesenarbeit werden, so viele Songs liegen den vier Sängerinnen am Herzen. Da wird es die Qual der Wahl, welche es tatsächlich auf's Album schaffen. In den nächsten Monaten gehen die Vier ins Studio und singen die neuen Songs ein. Bis dahin können wir uns schon mit der Neuauflage von "Daylight In Your Eyes" begnügen.