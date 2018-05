So eine Fußball-WM ist immer eine prima Gelegenheit, nochmal einen Megastar zu sehen, dessen beste Zeiten schon vorbei sind. Jason Derulo ist so einer. Er darf den offiziellen, von Hauptsponsoren mitgeadelten, WM-Song singen. MDR JUMP-Fußball-Experte Martin Ermert findet: "Das hat mit Fußball so viel zu tun wie Helene Fischer mit dem DFB-Pokal." Und mal ganz ehrlich, an "Waka Waka" von Shakira wird kein WM-Song jemals wieder rankommen.