Backstage-Report: So bereiten sich Silbermond auf ein Konzert vor

Silbermond haben eine längere Babypause hinter sich. Diesen Sommer steigen sie so langsam wieder ins Tourgeschäft ein. Bei einer kleinen Clubtour und einem großen Open Air wollen die vier Rost abschütteln und sich wieder in Topform spielen. Aber schon die Vorbereitungen dafür waren gar nicht so einfach. Sängerin Stefanie musste zum Beispiel viele Texte neu lernen.